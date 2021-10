Polícia Militar recupera motocicleta furtada durante a madrugada em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A Polícia Militar, através do 6° Batalhão, recuperou uma motocicleta na manhã de hoje, 06 de outubro, no Centro de Cruzeiro do Sul. A guarnição foi acionada pelo COPOM onde populares denunciaram uma motocicleta Honda CG-160 Titan estaria estacionada de forma irregular na Rua Bolevard Thaumaturgo. Após averiguação, os militares constataram que o veículo havia sido furtado durante a madrugada. Os policiais militares conduziram a motocicleta para a Delegacia de Polícia para ser procedida a devida restituição do bem ao proprietário.

6°BPM – Sentinela do Juruá.