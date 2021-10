Polícia Militar realiza 1° Curso de Patrulhamento em Ambiente Rural

- Publicidade-

Em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, 15, no auditório do Memorial dos Autonomistas, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), realizou a abertura do 1° Curso de Patrulhamento em Ambiente Rural e ribeirinho.

Coordenado pelo tenente Robson Albuês, da Polícia Militar do Matogrosso (PMMT), o curso conta com 23 alunos, sendo um policial militar do Amazonas, e possui carga horária de 215 hora/aula, distribuídos em 23 disciplinas. Os instrutores serão policiais militares do Acre e militares da PM do Matogrosso, todos especialistas em patrulhamento tático em áreas rurais.

Segundo o Diretor do curso e comandante do Bope, tenente-coronel Flávio Início, a qualificação é necessária e visa antecipar um problema que pode acontecer no futuro. “Gostaria de agradecer ao nosso governador Gladson Cameli pela realização desse curso, porque qualifica a tropa para dar a resposta caso tenhamos no Acre ocorrências do novo cangaço ou semelhantes ao caso do Lázaro que envolveu toda estrutura de segurança do centro-oeste”, frisou.

“A especialização é de suma importância para o trabalho dos policiais e faz parte do planejamento estratégico da PM. Nós procuramos motivar o trabalho dos militares junto a nossa população, por isso, quando analisamos as estatísticas da atividade da PM, vemos números surpreendentes e isso é fruto do empenho de cada policial militar e do esforço da corporação em qualificar os profissionais”, destacou o comandante-geral, coronel Paulo César Gomes.

“Não é uma capacitação aleatória. É algo destinado aquelas situações onde a ordem foge e é necessário uma resposta diferenciada. Nós temos um compromisso técnico que é promover a capacitação profissional. O curso se alongará em suas diversas fases e em breve faremos outras qualificações em aéreas rurais e urbanas”, finalizou, o Secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar da Silva.