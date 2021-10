Polícia Militar do Acre e Amigos Solidários proporcionam um dia de diversão a 120 crianças da capital

- Publicidade-

Brinquedos, Comidas, Picolé e muita diversão, assim foi marcado o 12 de outubro, Dia das Crianças, para 120 jovens de três bairros – Mocinha Magalhães, Jequtibá e Juarez Távora – da capital acreana. A ação social foi realizada pela Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Curso de Formação de Soldados 2021 (CFSd), e o Projeto “Amigos Solidários”, e aconteceu no Clube de Praças da corporação.

O entregador Denis William, de 33 anos, embaixo de uma árvore ele olhava atento sua filha, Miriam Queren, de 09 anos, entrar na piscina. Morador do bairro Mocinha Magalhães, ele contou que é a primeira vez que sua filha, estudante do 3° ano do Ensino Fundamental, participa de uma ação social, como esta.

“Eu como pai, estou aqui com minha filha, participando dessa ação louvável, produzida pela Polícia Militar e os Amigos Solidários, programa que tem se destacado no trabalho social desenvolvido nos bairros da capital, levando muita ajuda as famílias acreanas e as nossas crianças, que são o futuro do país”, disse Denis, agradecido a corporação e ao projeto social.

A aspirante a oficial da PMAC, Ingra Rezende, subcoordenadora do CFSd 2021, contou como foi os preparativos para realização do evento. “O Derineudo nos procurou, para que pudéssemos oferecer um especial a essas crianças. E assim realizamos esse momento, que demonstra também aos alunos soldados, que estão auxiliando no evento, a responsabilidade que a Polícia Militar tem com a sociedade acreana”, destacou a comandante.

Derineudo de Souza, tem 08 anos a frente do projeto “Amigos Solidários”, e destacou a importância do evento para os jovens. “Esse evento leva solidariedade e amor a muitas dessas crianças, pois para muitas delas é o dia mais feliz do ano, e digo mais, o dia mais importante da vida delas. São crianças carentes, de bairros simples da capital e estão aqui vivendo um dia maravilhoso e de encanto”