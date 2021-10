Polícia Federal desarticula esquema internacional de tráfico de drogas a partir de aeroporto paulista

Polícia Federal deflagra Operação Lavaggio II (5ª fase da Operação Overload).

- Publicidade-

A Polícia Federal deflagrou hoje (25/10) a Operação Lavaggio II, para aprofundamento da apuração de crimes de lavagem de dinheiro, praticados por investigados envolvidos em tráfico internacional de drogas a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos. Policiais federais deram cumprimento a 7 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Campinas, sendo 5 em Mato Grosso e 2 em São Paulo.

A investigação se originou em decorrência de elementos obtidos durante a Operação Overload (deflagrada em 6.10.2020) e tem por objetivo identificar bens adquiridos com proventos oriundos das atividades da organização criminosa, bem como outros envolvidos que tenham autorizado o uso de seus nomes para ocultá-los.

A atual fase de investigação está centrada em suspeito e familiares residentes no Mato Grosso. Ele utilizava a logística do Aeroporto Internacional de Viracopos para enviar remessas de grande quantidade de drogas para a Europa. Foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, além da aquisição de joias, relógios e veículos de luxo, apartamentos, empreendimentos imobiliários em São Paulo e uma fazenda em Mato Grosso. Esse é o quarto desdobramento da Operação Overload e decorre do trabalho da Polícia Federal em descapitalizar as organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas.