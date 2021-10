Polícia de Sena encontra armas usadas por homem que matou companheira e depois se suicidou

- Publicidade-

Na imagem o corpo do jovem ao lado de uma espingarda, provavelmente usada na consumação do ato.

A polícia de Sena Madureira já localizou as duas armas que foram usadas no trágico acontecimento na noite desta Segunda (18) em que um jovem assassinou a própria companheira com várias facadas depois tirou a própria vida.

O ocorrido chocou a população. “A arma (uma espingarda cal.28) juntos com munições já foi apreendida.” afirma o tenente Fábio Diniz.



Segundo o militar há relatos de testemunhas que o provável assassino se que se matou só foi encontrado nesta terça (19), por volta das 5h da manhã.