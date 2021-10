Polícia Civil recupera 11 cabeças de gado furtadas de Ramal na Transacreana

- Publicidade-

Na tarde desta terça-feira, 26, a Polícia Civil por meio da Delegacia da 1ª Regional de Polícia Civil, recuperou e restituiu à vítima 11 (onze) cabeças de gado que teriam sido furtadas do Ramal do Otacílio na Transacreana. Os animais furtados e devolvidos totalizavam um valor de aproximadamente R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

O crime ocorreu no dia 20 deste mês, quando três indivíduos teriam entrado em uma propriedade rural da vítima e, com a ajuda de um caminhão boiadeiro, levado as 11 (onze) cabeças de gado; sendo vacas avaliadas em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada.

Os animais foram levados para o Ramal do Mutum, Km 2, terra de arrendamento de um dos suspeitos.

Após conhecimento dos fatos, a equipe de investigação da 1ª Regional, coordenada pelo Delegado de Polícia Civil Judson Barros, empreenderam diligências investigativas e conseguiram identificar os três suspeitos do delito.

Um dos suspeitos utilizou-se de uma Guia de Transporte Animais (GTA) adulterada, em nome de um terceiro, para assim poder passar pela fiscalização, caso fosse abordado.

A partir daí a equipe de investigação chegou ao real proprietário da GTA, a qual se conseguiu a localização do gado furtado.

No total 3 (três) pessoas serão indiciadas pelo crime de Abigeato e colocadas a disposição da justiça para os procedimentos cabíveis. Os demais envolvidos pela adulteração de documentos foram denunciados ao Intituto de Defesa Animal e Florestal (IDAF) para que lhe sejam impostas devidas penalizações.