Polícia Civil prende homem que matou colega durante bebedeira na zona rural de Rodrigues Alves

Na manhã desta terça-feira, 26, a Polícia Civil prendeu no bairro Vila Rica, em Cruzeiro do Sul, um homem das iniciais F.A.D.S., 30 anos, condenado pela justiça acreana a nove anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado.

O mandado de prisão em desfavor do condenado foi emitido pelo Juiz de Direito Erik da Fonseca Farhat, da Comarca de Rodrigues Alves.

De acordo com a Polícia, no ano de 2009, o condenado durante uma bebedeira teve um desentendimento com um rapaz de 22 anos, ceifando a vida da vítima, juntamente com outras pessoas.

A prisão foi realizada na manhã de hoje, por volta das 09h, por agentes da delegacia de Rodrigues Alves, coordenados pelo delegado José Obetânio.

Após a captura do homem, ele foi submetido a exame de corpo de delito, e posteriormente, levado à Penitenciária Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul, local onde irá cumprir a pena imposta pela Justiça.