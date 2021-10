Polícia Civil prende homem em flagrante com drogas e dinheiro em Plácido de Castro

- Publicidade-

Na tarde da última sexta-feira, 22, uma equipe da Polícia Civil no município de Plácido de Castro cumpriu um mandado de busca e apreensão emitido pelo Poder Judiciário na casa onde reside C.C.A., 19 anos, investigado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Durante realização das buscas, os Policiais lograram êxito, ao encontrar drogas ilícitas e materiais utilizados no preparo, embalagem e distribuição de cocaína.

Ademais foi encontrada na residência do investigado uma touca ninja, peça comumente utilizada em roubos e furtos, além da quantia de R$ 525,00 em posse do investigado, que, em tese, foi arrecadado com a venda de drogas no município.

Desta forma, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido coercitivamente à Delegacia Geral de Plácido de Castro para a formalização do flagrante. Logo em seguida, o preso foi colocado à disposição da Justiça.