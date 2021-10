Polícia Civil prende em flagrante autor de homicídio em Xapuri

- Publicidade-

A Polícia Civil no município de Xapuri, prendeu em flagrante F.B.B., de 32 anos, suspeito de matar Railson Rodrigues dos Santos da Silva, de 55 anos a pauladas no centro de Xapuri na madrugada de domingo 10 de outubro.

As investigações apontaram F.B.B. como principal suspeito do cometimento do homicídio.

Após tomar conhecimento dos fatos a Polícia Civil passou a procurar o suspeito logrando êxito em sua prisão.

O acusado foi preso em flagrante em uma propriedade rural localizada no meio da mata, a mais de 40 km do local do crime.

F.B.B possui diversas passagens pela polícia, inclusive encontrava-se em prisão domiciliar, mas desrespeitou a determinação judicial e no momento do crime havia acabado de sair de uma festa onde ingeriu bebidas alcoólicas.

A Polícia Civil também trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte.