Polícia Civil celebra DIA DO SERVIDOR PÚBLICO e realiza ação voltada a saúde da mulher na campanha “Outubro Rosa”

Na manhã desta quarta-feira, 27, como forma de homenagear os servidores públicos que dedicam boa parte do seu tempo a servir o público do Acre, foi oferecido no auditório da Polícia Civil um café da manhã compartilhado.



Além da comemoração do Dia do Servidor Público – data tão signifcativa no calendário acreano – o momento serviu para celebrar a vida dos aniversariantes do mês de outubro.



Todos os meses é realizado um café da manhã compartilhado, celebrando o aniversário dos servidores lotados na Direção Geral da Polícia Civil, profissionais de grande importância no quadro da instituição, que com muita dedicação e profissionalismo contribuem para que a Polícia Civil seja uma instituição tão respeitada e querida pelo povo do Acre.



Ademais, o evento serviu para debater um assunto de grande relevância entre as mulheres, já que no mês de outubro é encampado mundialmente a campanha do “Outubro Rosa”.



Assim, o Núcleo de Qualidade de Vida (NQV) da Polícia Civil do Acre, em ação conjunta com o Centro de Atendimento Biopsicossocial – CIAB, realizaram entre as mulheres presentes uma roda de conversa sobre a importância da saúde mental para prevenção e o tratamento do câncer de mama.

Presente ao evento, Josemar Portes – delegado-geral da Polícia Civil, disse que eventos dessa natureza reaproximam os servidores e fazem todos refletirem sobre o valor da vida, ainda mais em tempo de pandemia. “Estamos aqui para celebrar a vida, ao passo que renovamos os votos de servir e proteger a sociedade acreana”, disse.