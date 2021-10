Policia Civil apreende mais de 25kg de entorpecente em Brasileia

- Publicidade-

Ao final da tarde deste sábado, 02, a Policia Civil no município de Brasileia apreendeu 10,200kg de Oxidado,

8,360 kg de Cocaína,

7,795kg de Maconha em uma residência localizada no bairro Alberto Castro na cidade Brasileia.

Quatro pessoas foram presas, G. J. L. de M. de 20 anos, C. W. O. R. de 31 anos J. G. A. R. de 22 anos e M. P. A. de 25 anos, a última com mandado de prisão em aberto pela Vara de Organizações Criminosas de Rio Branco.

A Investigação da Polícia Civil de Brasileia, resultou na apreensão 26 kg de entorpecente que tinha como destino bocas de fumo da cidade de Rio Branco.

A apreensão é resultado de investigação da Policia Civil de Brasileia que colheu elementos comprobatórios sufiscientes para representação junto ao poder judiciário para expedição dos mandados judiciais.

Os presos foram encaminhados a Delegacia Geral de Brasileia para procedimemto praxe e indiciamento pelos crimes de tráfico de

drogas e associação oara o tráfico em seguida colocados à disposição da justiça.

De acordo com a delegada Carla Ívane Brito, o trabalho desenvvido pela Policia Civil na Regional do Alto Acre tem obtido resultado satisfatório em uma demonstração clara do combate firme a criminalidade sobretudo ao crime de tráfico de drogas na região.