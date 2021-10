Pedras de oxidado e pasta a base de cocaína são apreendidos pelo Tático do 3° Batalhão. Três homens foram presos

- Publicidade-

Durante ronda de rotina na noite de terça- feira 19/10 por volta de 20:30 horas na região do São Francisco, os Policiais do Tático do Terceiro Batalhão estavam no Residencial Novo Eldorado, quando avistaram um veículo suspeito.



As pessoas que estava no veículo, um celta de cor prata e placas MZQ-6064, no momento em que perceberam a aproximação da viatura da polícia, tentaram se desfazer de um pacote, possivelmente material entorpecente.

O veículo foi cercado pela policia e após uma busca, encontraram o material entorpecente. Os indivíduos foram conduzidos, junto com o entorpecente para a Delegacia de Flagrantes.

Com eles a polícia encontrou pedras de oxidado e uma quantidade de material entorpecente, possivelmente merla (pasta a base de cocaína).

Dos indivíduos conduzidos, apena um já tinha passagem por assalto.

A polícia não informou se o veículos tinha alguma restrição.