Paulo Franco, grande humorista que viveu no Acre, morre em Minas Gerais e deixa fãs, familiares e amigos entristecidos

Natural do Rio De Janeiro,

o humorista Paulo Roberto da Silva Franco, de 58 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, 21, em um hospital Minas Gerais.

Segundo a família, ele teve complicações no coração.

Paulo Franco, como ficou conhecido, veio morar no Acre no final dos anos 1980, onde trabalhou como radialista e apresentador de televisão.

Durante um bom tempo, após chegar em Rio Branco, o artista fazia shows em praça pública e com isso foi ganhando visibilidade. Muito inteligente, ele fazia paródias musicais e contava piadas, gincanas culturais. Assim sobreviveu e foi ganhando seu espaço.



Em pouco tempo, ele conquistou sei espaço também no rádio, se do um pulo daí para a televisão.

Com o sucesso, foi parar em programas nacionais, como o Sílvio Santos, no SBT. Já nos anos 2000 resolveu investir em Minas Gerais, onde também conquistou seu espaço.



De volta ao Acre em 2018, lançou um livro autobiográfico, o “Paulo Franco pelas estradas do Brasil”.

Após lutar durante anos contra uma enfermidade, ele foi vencido e hoje já não mais está entre nós, reles mortais.

Seu legado e alegria serão sempre lembrados, não somente no Estado do Acre, mas por onde ele passou fazendo o que de melhor sabia fazer, levando alegria e entretenimento às pessoas.

Paulo Franco deixa órfãos três filhos, Paula Franco, Verônica e Denis Franco, dois deles nascidos no Acre.