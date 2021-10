Paraná: Homem que apalpou mulheres na rua fez ao menos 11 vítimas

Suspeito foi preso em flagrante por importunação sexual; Ele se aproximava das vítimas de moto e passava a mão.

Chegou a 11 o número de vítimas que denunciaram um homem por importunação sexual, em Ibiporã, no Paraná. Os casos vieram à tona depois que câmeras de segurança flagraram o suspeito se aproximando de moto e apalpando duas mulheres, nas ruas da cidade, em 8 de outubro.

Na ocasião, o suspeito foi preso em flagrante. Uma das vítimas anotou a placa da motocicleta conduzida pelo homem e acionou a polícia. Com a informação do veículo, os investigadores conseguiram localizar o suspeito. Ele foi detido em Jataizinho, município que fica a 8 km de Ibiporã. No mesmo dia, três vítimas foram à delegacia da cidade e reconheceram o autor dos crimes.

“Nós fizemos o flagrante pela importunação de duas mulheres. Mas já tínhamos uma investigação em curso, casos assim já tinham ocorrido algumas vezes antes. Só que a maior parte das vítimas não havia feito registro de ocorrência, talvez por receio, medo ou vergonha das circunstâncias. Mas depois da prisão, conseguimos verificar situações anteriores e o número de vítimas chegou a 11”, afirmou o delegado Vitor Dutra.

O suspeito de 22 anos ficou uma semana preso. Ele foi solto na última sexta-feira e passou a ser monitorado com tornozeleira eletrônica. A decisão judicial também estabeleceu que o assediador não pode sair de casa nos fins de semana, feriados e no período noturno.

Imagens de câmeras de segurança também ajudaram a identificar o suspeito. A motocicleta usada pelo homem, cuja placa foi anotada por uma vítima, aparece em vídeos feitos por sistemas de monitoramento espalhados por Ibiporã.

Em um deles, há imagens de duas mulheres caminhando pela rua. O suspeito passa pela dupla, vai até a esquina e depois retorna. Ele se aproxima das vítimas, que estão de costas, e passa a mão em uma delas. O vestido da mulher se levanta e seu corpo fica exposto.

O inquérito está em andamento e há expectativa de que outras mulheres procurem a delegacia. De acordo com Dutra, há “elementos suficientes para formar o convencimento de que o suspeito é autor dos crimes”. Para o investigador, os relatos das 11 vítimas são consistentes, descrevem situações com características semelhantes e demonstram um modo de atuação.