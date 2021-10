Para se vingar de supostos assassinos do filho, pai de garoto de 9 anos se une a facção rival

- Publicidade-

Nesta sexta-feira (29), a Polícia Militar prendeu sete pessoas na comunidade da Palmeira, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Entre elas, Anderson de Jesus, que é pai de Lucas Matheus, garoto de 9 anos que é um dos três meninos desaparecidos de Belford Roxo. De acordo com o delegado José Mário Salomão, Anderson estava em confronto com uma facção que é apontada como a responsável pelo desaparecimento dos garotos. A informação é do Extra.

Fornecido por IstoÉ Anderson de Jesus é pai de Lucas Matheus, um dos meninos desaparecidos de Belford Roxo (Foto: Reprodução)

Segundo o delegado, Anderson entrou para um grupo de criminosos de uma facção rival à que supostamente é a responsável pela morte do filho. “Ele disse que o objetivo dele era tomar a (comunidade) Palmeira, e obter informação de quem foi o executor do filho”, afirmou Salomão, que é delegado da 54ª (Belford Roxo).

Anderson foi autuado por associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, de acordo com a Polícia Civil. O delegado afirmou que ele seria encaminhado para um presídio em Benfica ainda neste sábado (30), para a audiência de custódia.

Na delegacia, Anderson confessou que já fez parte de uma facção criminosa anteriormente e, inclusive, já teria sido preso. O motivo para ele ter se envolvido com o grupo, desta vez, é a notícia da morte do filho Lucas Matheus.