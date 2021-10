Para Guedes inflação é questão global: “Preços estão subindo em todo mundo”

- Publicidade-

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira (8) que a inflação é uma questão global, mas que está sendo endereçada no Brasil.

A inflação medida pelo IPCA acelerou e subiu 1,16% em setembro, segundo dados divulgados pelo IBGE. É a maior taxa para o mês em 27 anos, puxada por energia elétrica e combustíveis.

“Os preços estão subindo em todo mundo, a inflação está subindo. Países que tinham zero, agora estão em 4%, 5%. Países que tinham 4%, 5%, agora estão em 8%, 9%. Isso acontece, mas tem de haver resposta política”, disse o ministro, discursando em inglês ao participar de evento virtual promovido pelo banco Itaú durante as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Durante sua fala, o ministro citou a aprovação da autonomia do Banco Central e disse que isso será ainda mais importante em ano de eleições: “Autonomia do BC é um avanço institucional”.