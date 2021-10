Para conter acidentes, promotor solicita retorno das blitz nas ruas de Rio Branco

- Publicidade-

O comandante geral da PM no Acre, o coronel Paulo César Gomes da Silva, recebeu um ofício do promotor da vara de Segurança Pública, Tales Tranin, que quer o retorno da blitz no trânsito de Rio Branco.

Segundo informações, o membro do MP justifica o pedido por conta dos acidentes de trânsito ocorridos recentemente e provocados por pessoas sem habilitação.

No documento, ele destacou operações de blitz sejam intensificadas em locais e horários estratégicos, visando facilitar a identificação de condutores e veículos irregulares.