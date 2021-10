Panela de pressão explode e destrói fogão em residência no Bairro Dom Giocondo, em Rio Branco

- Publicidade-

Um fato curioso e que serve de alerta para as donas de casa, foi registrado no final da manhã desta quinta-feira (28), por volta de 11h00min, em uma residência do bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.



Uma panela de pressão que conzinhava feijão explodiu, destruindo por completo um fogão de cinco bocas. O proprietário da residência, o senhor Tancremildo Maia, publicou em suas redes sociais imagens do que restou do fogão, para servir de alerta a população.

“Assim ficou nosso fogão após e explosão de uma panela de pressão, na qual cozinhava feijão”, disse Maia.

No momento da explosão, Maia disse que não havia ninguém na cozinha, o que evitou acontecer algo ainda mais grave.

“Graças a Deus, a Jesus Cristo não havia ninguém na cozinha. O estrondo foi estarrecedor”, finalizou.