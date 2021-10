Pai é preso após criança de 2 anos matar a própria mãe

- Publicidade-

Um homem norte-americano foi preso e indiciado pela morte de sua namorada, após o filho de dois anos do casal matá-la com um tiro em agosto deste ano.

Segundo a Polícia da Flórida, a criança encontrou o revólver carregado de Veondre Avery e disparou contra a própria mãe, Shamaya Lynn, que estava em uma chamada de Zoom a trabalho.

Avery, de 22 anos, é acusado de homicídio culposo, que, na Flórida, é punível com até 15 anos de prisão. Ele pode enfrentar ainda 15 anos de liberdade condicional e multa de US$ 10 mil.

A Justiça entendeu que o rapaz, como proprietário da arma, tinha responsabilidade de cuidar da mesma e, por isso, indiciou-o.

Entenda o episódio

De acordo com a investigação policial, a arma foi deixada desprotegida em uma mochila infantil , que estava no chão do quarto do casal.

A criança encontrou o revólver, foi para trás da mãe e disparou um único tiro. Uma colega que estava na transmissão on-line com a mulher chamou a polícia após assustar-se com o barulho e ouvir o bebê chorar.

Avery voltou para casa logo depois e encontrou a namorada sangrando no chão. Ele também fez contato com o serviço de emergência e pediu “pressa” aos paramédicos.

O próprio rapaz prestou primeiros socorros e realizou massagens cardíacas na mulher, mas os médicos não conseguiu reanimá-la. Ela foi declarada morta no local.