Pacientes denunciam falta de profissional para realização de procedimento de vasectomia na Policlínica Tucumã

Após voltar a ofertar cirurgias de vasectomia, no final do ano passado, a Policlínica Tucumã deixa de oferecer serviço em menos de um ano. De acordo com um paciente, que prefere não se identificar, desde maio ele busca a unidade com interesse em realizar o procedimento, mas é informado de que não há médico, pois, o único que realizava o serviço se aposentou.

“Depois falam que homem não se preocupa com a saúde da mulher, eu peguei o encaminhamento, durante a gestação da minha esposa, para evitar que ela sofra com uma cirurgia invasiva, já que no homem é mais tranquilo. Mas já procurei a policlínica várias vezes e só tenho como resposta que não tem médico”, reclama o homem.

Depois de várias denúncias sobre a falta de realização do procedimento, nossa equipe entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE) que nos emitiu a seguinte nota:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da Diretoria de Unidades Próprias, sobre o serviço de vasectomia oferecido na Policlínica Tucumã, esclarece que o médico urologista que realizava os procedimentos se aposentou.

Em razão disso, foi necessário interromper o serviço enquanto se realiza os devidos trâmites para a contratação de um novo médico urologista, levando em consideração que já há um déficit desse profissional no estado.

A Sesacre salienta que as devidas tratativas já estão sendo realizadas para que o serviço possa ser retomado, se colocando à disposição dos veículos de notícias e da população em geral para demais esclarecimentos, prezando sempre pela veracidade e responsabilidade da informação.

Jiza Lopes

Diretora de Unidades Próprias da Sesacre