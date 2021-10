OREM PELA VIDA DO MEU FILHO: Diz pai de motorista desaparecido. Apenas o carro teria sido encontrado

- Publicidade-

O Carro foi encontrado, mas segundo o áudio, supostamente do pai, o motorista continua desaparecido.

Um áudio supostamente do pai do motorista de aplicativo Marcicley Ferreira, que está desaparecido desde segunda-feira, 18, circula nas redes sociais.

No áudio diz que o veículo foi encontrado em Guajará Mirim.

O pai , que segundo informações se chama Édem, pede que orem pela vida do filho, pois apenas o veículo teria sido encontrado.

O áudio diz ainda que uma equipe está se deslocando para o local para verificar a informação sobre o carro e buscar também informações sobre o motorista.