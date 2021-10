OPERAÇÃO VOLTA AO MUNDO:  Servidor da Segurança Pública do Acre, é suspeita de desviar 35 mil litros de combustíveis

- Publicidade-

Cortando na própria carne, a Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção – DECCOR/AC, desencadeou a Operação “VOLTA AO MUNDO”, que deu cumprimento a 02 (dois) mandados de busca e apreensão e 02 (dois) de sequestro de bens, no município de Rio Branco – AC.

A Operação “VOLTA AO MUNDO” teve o intuito de apreender documentos, aparelhos telefônicos e documentos, que comprovem a existência de um esquema montado no setor de transportes da Polícia Civil do Estado do Acre para desviar combustíveis, através da fraude de cartões de abastecimentos.

Em auditoria realizada no exercício de 2018, foi constatado que os alvos foram responsáveis pelo desvio de quase 35 mil litros de combustíveis, totalizando um prejuízo estimado em quase R$ 163 mil reais aos cofres públicos.

O nome da Operação “VOLTA AO MUNDO” se refere a enorme quantidade de combustíveis desviados, com os quais seria possível rodar cerca de 350 mil quilômetros de distância, ou seja, mais de nove voltas ao redor da terra.

Por decisão judicial, foram bloqueados valores mantidos em contas bancárias dos alvos da investigação em total correspondente ao desviado. Além do bloqueio de contas foi possível apreender dois veículos, um modelo Jeep Renegade Sport, 2017/2017, branco; valor estimado em R$ 100 mil e um Toyota Etios HBXS, 2017/2018, branco, valor estimado em R$ 50 mil e bloqueio judicial de quase R$ 163 mil.

Com informações da Assessoria de Imprensa da Polícia Civil