Operação integrada recupera mais dois veículos roubados na fronteira do Acre

Durante o dia desta quarta-feira, dia 13, agentes da Polícia Civil de Epitaciolândia e Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, conseguiram realizar a apreensão de prisão de pessoas envolvidas em roubos de veículos, além de um receptador de nacionalidade boliviana.

A primeira recuperação aconteceu próximo ao meio-dia, de um veículo modelo Toyota/Corolla, que havia restrição de roubo na Capital, estaria próximo a fronteira. Os policiais foram acionados para a BR 317 na tentativa de interceptar.

Já próximo à cidade, o carro foi avistado e ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos empreenderam fuga acessando o Bairro Liberdade, onde abandonaram o veículo e fugiram para dentro do mato.



O carro foi levado para a delegacia e pouco depois, um menor de 17 anos que estaria no veículo foi localizado e apreendido. As buscas continuaram pelo bairro na tentativa de localizar o segundo suspeito.

Já no início da tarde, os agentes da delegacia de Epitaciolândia interceptaram outro veículo, um VW/Saveiro, que teria sido roubado no estado da Bahia e trazido para a fronteira do Acre, sendo vendido para bolivianos.



O carro foi retido na divisa entre os municípios de Epitaciolândia e Cobija, sendo o boliviano preso pelo crime de interceptação de produto de roubo e levado para a delegacia, juntamente com o utilitário.

