Ação faz parte de intervenções educativas do Ipem e Procon para o dia Das Crianças e ocorreram nas cidades de Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco entre os dias 4 a 6 de outubro.

Operação do Dia das Crianças encontra quase 70 brinquedos irregulares em lojas do Acre durante fiscalização — Foto: Rose Sabóia/Ipem

Durante ações de fiscalização realizadas entre a segunda-feira (4) e a quarta-feira (6), o Instituto de Pesos e Medidas no Acre (Ipem/AC) e o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) encontraram 68 brinquedos de forma irregular em estabelecimentos comerciais da capital acreana, Rio Branco, e em mais duas cidades do interior.

A fiscalização ocorre devido à proximidade do Dia das Crianças, em 12 de outubro, data que costuma aumentar o comércio de vendas de brinquedos. As ações foram preventivas e fiscalizatórias, com objetivo de evitar possíveis conflitos entre consumidores e fornecedores.

Conforme o balanço, Senador Guiomard e Porto Acre, no interior, também passaram pela fiscalização que vistoriou cerca de 17 estabelecimentos comerciais. Ao todo, mais de 2,9 produtos infantis foram fiscalizados.

Foram fiscalizados brinquedos, bicicletas infantis, berços, carrinhos de bebê e cadeira de alimentação, entre outros. Dos 68 produtos irregulares que foram encontrados, o Procon informou que faltavam os selos de identificação da conformidade.

Conforme o Ipem, os produtos irregulares foram apreendidos e levados para o depósito do órgão. Um auto de infração foi emitido para as empresas que têm prazo de 10 dias para recorrer. E, posteriormente, deve ser feita a punição que pode ser multa ou apenas advertência.

Ainda de acordo com o Ipem, o consumidor também pode fiscalizar e observar na hora da compra e fazer a denúncia caso faltem informações como a idade permitida, selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).