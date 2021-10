O que é e para que serve o botox capilar?

- Publicidade-

O botox capilar, apesar do nome, nada tem a ver com o botox feito com a toxina botulínica para eliminar as rugas no rosto e as linhas de expressão. O procedimento capilar recebeu esse nome porque preenche, alinha e traz mais beleza para os fios.

Apesar da sua popularidade no Brasil, o botox capilar ainda é muito questionado devido aos inúmeros mitos que rondam a sua aplicação, benefícios e efeitos a longo prazo. Portanto, se você quer esclarecer todas as suas dúvidas acerca deste assunto, continue a leitura do artigo e anote todas as dicas para ter cabelos bonitos e saudáveis!

Qual o melhor botox capilar?

O melhor botox capilar sempre será o profissional, realizado por cabeleireiros profissionais em salões de beleza. Os motivos para isso são simples: o profissional sabe como aplicar o produto e qual deles é o melhor botox capilar para o seu tipo de fio, especialmente se você for cacheada.

Infelizmente, muitos salões de beleza prometem que o botox capilar é capaz de alisar o cabelo, mas isso não é verdade. O que é capaz de alisar o cabelo é o formol, uma substância que impermeabiliza o cabelo e é muito utilizada em fórmulas de alisamento. O botox capilar não tem formol, ou pelo menos não deveria.

Seu uso é tão nocivo que, em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) precisou proibir o uso excessivo de formol em técnicas de alisamento, visto que algumas pessoas chegaram a morrer durante a aplicação do produto. Quando for realizar o seu botox capilar, fique de olho nos seguintes sintomas:

Ardência dos olhos;

Enjoos;

Irritação e queimação no couro cabeludo;

Dificuldade para respirar.

Nenhum dos sintomas mencionados acima ocorre durante a aplicação do botox, por isso busque um salão de confiança e que utilize botox sem formol, essa é a melhor opção e a mais segura.

Botox capilar para cabelos cacheados

Conforme mencionado anteriormente, pessoas com cabelos cacheados precisam ter muita atenção a fórmula do botox antes de aplicar, pois caso contenha formol, pode alterar a estrutura do fio e alisar o cabelo.

A dica é procurar um salão de beleza especializado em cabelos cacheados que faça a aplicação do produto sem eliminar os cachos. Evite realizar o procedimento em casa.

Tendo isso em mente, o botox capilar para cabelos cacheados cumpre a mesma função que nos cabelos lisos: preenche os fios, elimina o frizz, alinha o cabelo, promove o brilho e retém a hidratação.

Botox capilar preço

O preço do botox capilar profissional pode variar de acordo com a localização do salão e as recomendações do profissional escolhido. Outro motivo que pode levar a variação de valor é o tamanho e volume de cabelo do cliente. Os salões podem cobrar de R$ 60 a R$ 600.

Já o botox capilar caseiro é mais barato: vai de R$ 19 a R$ 200, também de acordo com a marca e a quantidade de produto na embalagem.

Aumente os benefícios do botox capilar

O botox capilar é um tratamento externo e que, a princípio, pode ser a salvação para os fios danificados. Entretanto, a verdadeira beleza e saúde do cabelo, assim como de todas as outras partes do corpo, vem de dentro.

Logo, aposte no consumo diário de água, na alimentação adequada rica em vitaminas e sais minerais que fazem bem para os cabelos e na suplementação de nutricosméticos á base de silício orgânico como o Silic Hair da Biosanté. Com certeza os benefícios do botox capilar serão ainda maiores e mais duradouros.

