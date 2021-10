O mistério dos navios da Segunda Guerra Mundial que emergiram no Japão

Embarcações começaram a surgir à superfície depois de uma erupção submarina

Aatividade do vulcão subaquático Fukutoku-Okanoba, localizado a cinco quilômetros da ilha japonesa de Iwo Jima, fez com que, pelo menos, 24 navios naufragados durante a Segunda Guerra Mundial emergissem à superfície nas últimas semanas.

Num vídeo transmitido pela rede All-Nippon News, vê-se o ‘esqueleto’ das mais de duas dezenas de embarcações. O cenário misterioso, e até fantasmagórico, tem gerado muita curiosidade.

Depois de semanas de especulações sobre a origem dos navios, vários meios de comunicação social britânicos explicaram que estes eram japoneses, mas foram capturados e afundados pelas tropas norte-americanas, durante a batalha de Iwo Jima, em fevereiro de 1945, que terminou com a vitória dos EUA.

Recorde-se que a ilha Iwo Jima, também conhecida como Ilha do Enxofre, é um território com uma atividade sísmica bastante intensa. Apesar de não ser muito conhecida, foi cenário da batalha mais mortífera da II Grande Guerra, onde 20 mil soldados japoneses morreram e apenas 216 foram capturados com vida. Já os EUA perderam 7 mil militares.