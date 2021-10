NOVO CANGAÇO: Bandido que matou empresário na capital é um dos 25 mortos em Minas

- Publicidade-

O criminoso Gerônimo da Silva Sousa Filho, 27, é um dos mortos a tiros após confronto com equipes da polícia neste domingo (31) em Varginha, no Sul de Minas Gerais.

Gerônimo era morador de Porto Velho (RO) e estava foragido acusado de matar a tiros o empresário Henrique Fernandes Barbosa Silva, 33.

O crime aconteceu no último dia 11 de março na Rua 13 de Setembro, bairro Mocambo, na região Central da capital.

Conforme fontes policiais, o criminoso estava junto com uma quadrilha fortemente armada. Pelo menos 25 bandidos morreram na troca de tiros com a polícia.

Procurado em Porto Velho

Agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV) de Porto Velho tinham realizado diversas buscas para tentar prender o bandido Gerônimo, vulgo “Duda”, e neste domingo ele acabou morto junto com uma quadrilha de assaltantes.

Ao menos outros dois bandidos procurados na capital também estariam entre os mortos no confronto com a polícia em Minas.

Morte do criminoso em Minas

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviaria Federal (PRF) realizaram uma operação conjunta e desmantelaram uma quadrilha de assalto a bancos de alta periculosidade, conhecida como “novo cangaço”, em Varginha, no Sul de Minas Gerais, neste domingo (31). Vinte e cinco criminosos morreram em confronto com as polícias durante a operação, e vários ficaram feridos.

O confronto ocorreu em duas chácaras da cidade. Na primeira, 18 criminosos, foram mortos quando atacaram os policiais. Na segunda chácara, foram sete mortos. O grupo estava armado com um arsenal de guerra, explosivos e coletes a prova de balas.

“Posso adiantar que esta é a maior operação referente ao ‘novo cangaço’ no país. Muitos infratores fariam um roubo a banco, provavelmente na data de amanhã ou hoje, e foram surpreendidos pelo nosso serviço de inteligência integrado com a PRF.

Foi uma ação conjunta que resultou na apreensão de um grande armamento, além de explosivos e coletes à prova de balas que eram utilizado por esses infratores” informou a capitão Layla Brunela, porta-voz da PMMG.

Uma coletiva de imprensa será realizada em Varginha, ainda neste domingo, para repassar mais informações sobre a operação.

“O que temos até agora é que houve essa grande apreensão e vários criminosos estão sendo socorridos e, assim que eu chegar a Varginha, eu repassarei detalhes dessa operação” conclui a capitão.