Nova carreata pede Justiça por dentista morta em acidente causado por jovem que dirigia sem CNH no AC

Gabrielly foi solta após passar por audiência de custódia e pagar R$ 2,2 mil de fiança. Com faixas que diziam: Justiça por Josi, os amigos vestiam camisetas com o rosto da dentista enquanto percorriam as ruas próximo onde o acidente aconteceu. A missa de sétimo dia foi no último dia 5 na Catedral Nossa Senhora de Nazaré.

O acidente aconteceu na Estrada da Floresta, em Rio Branco, quando Josilayne ia encontrar o noivo, Heverton Neri, mas ela acabou atropelada e morta após a condutora do carro, que dirigia sem habilitação, perder o controle do veículo.

A vítima tinha marcado de encontrar Neri quando ele saísse do trabalho para irem juntos à casa de uma amiga.

Na carreata, além de oração, o grupo reproduzia músicas. O ato encerrou no bairro Cidade Nova, em frente da casa onde a dentista morava.

Carreata percorreu principais rodovias de Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

Vídeo do acidente