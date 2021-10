Nota de Pesar

- Publicidade-

É com profundo pesar que a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) comunica o falecimento do servidor Edmir Borges Gadelha Júnior, ocorrido no início da tarde desta segunda-feira, 4, na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre).

Seu Edmir, como era carinhosamente chamado por colegas da Secom, atuava de forma brilhante como web designer da Agência de Notícias do Acre e deixa esposa e cinco filhos.

O velório está marcado para ocorrer a partir das 19 horas desta segunda, na Capela São João Batista, localizada na avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. O sepultamento será às 10 horas, no Cemitério São João Batista.

Que neste momento de dor, a fé e a solidariedade sejam fontes de consolo da família e amigos do querido Edmir Gadelha Júnior, que deixa saudades eternas, mas também lindas e humoradas lembranças que servem de amparo aos que ficam e sofrem com sua ausência.

Rutembergue Crispim da Silva

Secretário de Estado de Comunicação