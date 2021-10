No Mocinha Magalhães homem é preso com dois mandados de prisão em aberto

- Publicidade-

Na noite desta quarta-feira, 20, o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), prendeu um homem, de 21 anos, por estar com dois mandados de prisão em seu desfavor. O fato ocorreu no bairro Mocinha Magalhães.

A equipe fazia o patrulhamento pelo bairro Volta Seca quando avistou um indivíduo em situação suspeita numa área conhecida pela polícia como ponto de comercialização de entorpecentes. Feita a abordagem, não havia nada de ilícito, porém, ao consultar o nome do abordado, constava dois mandados de prisão a cumprir.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Delegacia Especializada para serem tomadas as deliberações pertinentes ao caso.