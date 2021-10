- Publicidade-

Destinos mais procurados são Porto Velho (RO), Cruzeiro do Sul, Brasileia e Xapuri. Feriado de cinco dias aumentou movimento em rodovias federais.

No feriado prolongado, rodoviária de Rio Branco registra aumento na procura de passagens.

O Acre está tendo um feriado prolongado e isso faz com que o movimento na rodoviária da capital aumente. O governo do Acre transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor, comemorado no dia 28 de outubro, para esta sexta-feira (29). Também decidiu decretar ponto facultativo na segunda-feira (1), data que antecede o feriado nacional do Dia de Finados.

Com isso, o funcionalismo público só volta aos trabalhos na quarta-feira (3). Uma equipe da Rede Amazônica Acre esteve na rodoviária e foi informada que os destinos mais procurados neste período foram Porto Velho, no estado vizinho (RO), e no Acre, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Xapuri são as cidades mais procuradas.

Os agentes de viagens orientam ainda que, ao comprar a passagem, o cliente opte por comprar ida e volta juntas. A maioria das empresas oferece facilidades no pagamento, como parcelamento do valor.



Estimativa é que procura por passagens aumente a partir da noite — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

O agente de viagens de uma dessas empresas, Felipe Sousa, diz que o movimento na manhã desta sexta ainda é tímido, mas que já teve um aumento de 40%. A expectativa é que à noite mais pessoas procurem o terminal.

“Já sentimos um aumento na procura de passagens pela manhã. O dia começou mais agitado que o normal e esse feriado promete. Nossa expectativa é que à noite aumente o fluxo de passageiros e é isso que a gente espera. No ano passado, quase ninguém saiu de casa devido à pandemia”, conta.

Ainda segundo Sousa, as empresas seguem um protocolo de segurança sanitária, como higienização dos ônibus, disponibilidade de álcool em gelo nos carros e é obrigatório o uso de máscara durante todo o percurso.

Fiscalização nas estradas

Com o objetivo de aumentar a sensação de segurança nas rodovias federais e intensificar a fiscalização de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, neste sábado (30), a Operação Finados.

No Acre, os reforços devem se concentrar nas BRs 317 e 364. As equipes de reforço devem cumprir regime de escala, mas a PRF não informou quantos homens devem estar nas ruas. A operação segue até às 23h59 da terça-feira (2) .