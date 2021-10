No Dia do Professor, categoria recebe recurso para aquisição de notebook

- Publicidade-

Neste 15 de outubro, data conhecida oficialmente como o Dia do Professor, o governo do Acre depositou na conta de 4.910 professores que fizeram a adesão ao programa de Inovação Educação Conectada até o dia 6 de outubro, o montante de R$ 23.544.000,00. A Educação foi uma das áreas fortemente impactada pela pandemia causada pelo novo coronavírus desde março de 2020, quando as aulas foram paralisadas e as escolas, naquele primeiro momento, fechadas completamente.

“Professores e alunos tiveram que se adaptar a essa realidade de ensino remoto. Por esse grande esforço, nosso governo reconhece e valoriza esses profissionais”, ressalta o governador Gladson Cameli.

No mês de setembro, o governo publicou decreto regulamentando o programa de Inovação Educação Conectada, que determina o repasse de um auxílio financeiro para aquisição de notebook e pagamento de internet aos professores em efetivo exercício da docência e equipes gestoras das escolas. O valor para cada professor é de R$ 4,5 mil e mais R$ 300 referente a três parcelas para pagamento de internet (julho, agosto e setembro).

Segundo a secretária de Educação, Socorro Neri, garantir notebooks e internet para os professores e equipe gestora das escolas estaduais, representa um avanço extraordinário na inovação da educação básica do estado, por meio da inserção da tecnologia nos processos de ensino-aprendizagem.

“É um suporte imprescindível no processo de reinvenção da escola imposto pela pandemia da Covid-19. Aliado a essa ação, serão disponibilizados também uma plataforma digital e chromebooks para uso dos estudantes”, destaca a secretária.

Para solicitar o auxílio, o professor deve acessar o endereço auxilio.see.ac.gov.br e utilizar o mesmo login e senha do contracheque. Após a análise das informações, se for considerado apto, será incluído em um novo lote para pagamento. o prazo para solicitaçãou se encerra no dia 30 de novembro.