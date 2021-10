No Dia das Crianças, garoto cata lixo no interior do Acre e diz que não sabe o que vai comer hoje

- Publicidade-

O Dia das Crianças não é igual para todos. Se de um lado algumas festejam e comemoram com muito brinquedo e roupa nova ao lado da família, há aquelas que, vítima da miséria e da extrema pobreza, não têm nada a festejar, como mostrou o professor e radialista Raimundo Accioly, de Tarauacá, que na manhã desta terça-feira (12) flagrou uma criança catando lixo em uma rua da cidade.

Ao ser perguntado sobre o que iria comer hoje, o garoto respondeu que não sabe.

Em suas redes sociais, Accioly publicou a foto do garoto e chamou a atenção das pessoas sobre o grave problema da fome e da pobreza.

“No dia das crianças em Tarauaca me deparo com essa triste cena. Eram 7:30 da manhã e eu encontrei um garotinho remexendo lixo em busca de algo que desse pra vender. Especialmente latinhas de cerveja e refrigerante. Parei ao lado, conversei com ele. Me disse que um homem compraria as latinhas.

Triste, mas, é real. Perguntado, ele disse que não sabia o que ia comer hoje. Essa cena reflete uma triste realidade. Cada um analisa como achar melhor. Só postei pra chamar a atenção de todos. Especialmente os que estão no poder geral”, disse.