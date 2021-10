No Acre, operação da PRF reforça policiamento nas rodovias federais no feriado prolongado

- Publicidade-

Operação “Nossa Senhora de Aparecida” busca maior segurança e fluidez no trânsito e segue até o dia 12 de outubro.

Operação da PRF reforça policiamento nas rodovias federais no Acre por conta do feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou o policiamento na rodovias federais do Acre durante o ferido prolongado de Nossa Senhora Aparecida. As ações seguem até o final do dia 12 de outubro, na terça-feira (12).

As ações começaram ainda na sexta (8), nas BR’s 364 e 317. No Acre, o governo e a Prefeitura de Rio Branco decretarem ponto facultativo nesta segunda-feira (11). Com isso, os acreanos contam com o feriado prolongado, o que aumenta o fluxo de veículos nas estradas

A PRF informou que as operação tem como foco a diminuição de acidentes e por isso ocorre em todas as regiões do país.

Além disso, visa dar resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito; combater infrações de trânsito, em especial às que podem causar acidentes como ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob influência de álcool, dirigir com velocidade incompatível, transitar pelo acostamento, entre outras.

A fiscalização e o policiamento nas rodovias ocorrem neste período de forma intensificada com o aumento das rondas ostensivas e com o posicionamento das equipes em locais estratégicos.