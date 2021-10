No Acre, 1,9 mil presos aguardam para tomar segunda dose da vacina contra Covid

- Publicidade-

Cruzeiro do Sul foi a primeira cidade a completar ciclo com mais de 600 presos vacinados, seguido de Tarauacá, que vacinou 665 reeducandos. Mais de 3,2 mil já completaram esquema vacinal.

Mais de 1,1 mil presos devem ser vacinados contra a Covid-19 em Rio Branco.

Com o ciclo completo de vacinação contra a Covid-19 em duas unidades penitenciárias do Acre, mais de 1,9 mil reeducandos aguardam para tomar a segunda dose do imunizante no estado, conforme de dados do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC).

De acordo com o Iapen, mais de 3,2 mil presos já tomaram as duas doses do imunizante. O que corresponde a 53% da população carcerária do estado, que é de 6.029 presos.

A vacinação começou em janeiro, seguindo os grupos prioritários de idosos e comorbidades, em seguida foram indígenas e depois os presos.

Cruzeiro do Sul foi a primeira cidade a completar o ciclo com mais de 600 presos vacinados, seguido de Tarauacá, que vacinou 665 reeducandos. O Iapen informou que dos que faltam tomar a segunda dose é porque ainda não estão dentro do prazo.



Presos em Cruzeiro do Sul fecharam o esquema vacinal contra Covid nesta quarta-feira (1) — Foto: Arquivo pessoal

Inclusão

Os presos foram incluídos no grupo prioritário da vacinação no final de maio deste ano. No início de setembro, o promotor Tales Tranin, da 4ª Promotoria Criminal de Execução Penal e Fiscalização de Presídio da capital, disse que foi feita uma fiscalização no Complexo Prisional Rio Branco e foi percebido que a vacinação seguia lenta nessas unidades.

Na época, só 68% da população carcerária de todo o estado tinha tomado a primeira dose da vacina e 1.071 a segunda dose.

O Dados do Iapen, atualizados até 15 de outubro, mostram que 287 presos foram contaminados pelo coronavírus, sendo que 282 foram curados e cinco morreram vítimas da doença.