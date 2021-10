No ac, polícias fazem operação que deve durar 10 dias na região da tucandeira para coibir crimes e prender criminosos

- Publicidade-

uma mega operação entre as polícias do acre, que começou na sexta-feira (15) e deve durar por pelo menos mais 10 dias, ocorre na região da tucandeira, que fica na br-364, e nos ramais que ficam nas proximidades.



a operação tem como foco principal coibir crimes e o cumprimento de mandados de prisão em aberto. o coronel ulysses araújo, que é um dos que está à frente da operação, explicou que a ação é preventiva e que tem como foco localizar armas, drogas e prender pessoas evadidas do sistema.

“está tendo uma operação na região de jaciparaná e no abunã, em rondônia, de reintegração de posse de muitas terras que vai durar mais de um mês. então, para evitar que durante essa reintegração pessoas que estejam com mandados em aberto e criminosos que estão lá passem para o estado, estamos com essa ação preventiva com policiamento 24 horas na tucandeira”, disse.



o coronel falou ainda que os mandados que devem ser cumpridos são de vários crimes, latrocínio, homicídios, roubo, tráfico de drogas, feminicídio entre outros.

“é uma operação em que todas as forças de segurança estão envolvidas, o gefron [grupo especial de fronteiras], polícia militar, polícia civil e o corpo de bombeiros. estamos com um ponto fixo na tucandeira, que é a nossa base, mas, de lá, as equipes se deslocam para alguns ramais que ficam nas proximidades e podem servir de fuga como o ramal progresso, ramal do pica-pau entre outros”, complementou.

araújo disse ainda que não é possível dar uma parcial do que já foi apreendido e nem se algum suspeito já foi preso, somente após o fim da operação.