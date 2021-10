No AC, mulher é achada em casa com sinais de agressões e polícia suspeita de estupro

- Publicidade-

Vítima tinha sinais de estrangulamento e arranhões, precisou ser intubada no hospital de Brasileia. Polícia suspeita que ela tenha sido estuprada. Crime teria ocorrido na segunda-feira (18).

Caso é investigado pela Polícia Civil.

Uma mulher de 24 anos foi encontrada em estado grave, com sinais de estrangulamento e lesões, no início desta semana, no Bairro Marcos Galvão, em Brasileia, no interior do Acre. Ela foi levada ao hospital Regional da cidade e a Polícia Civil suspeita que ela tenha sido estuprada.

“A gente tem a suspeita de violência sexual pela maneira como ela foi encontrada. Ela deu entrada no hospital e teve uma piora no quadro, ela não fala, estava completamente sem conseguir se expressar e devido o quadro dela foi preciso intubá-la”, explicou a delegada Carla Ivane, que investiga o caso.

A delegada informou ainda que a vítima foi encontrada por uma amiga que mora com ela atravessada na cama, como se tivesse sido jogada. Há relatos de que os lençóis estavam encharcados de urina e ela apenas com a parte de cima da roupa. Foi a amiga quem pediu socorro.

“Aqui, a gente continua nas diligências, na investigação, tentando fazer a linha do tempo de pessoas que tiveram contato com ela, pedimos a colaboração da população, testemunhas que tenham visto algo. Foram solicitados exames de sexologias, foi coletado material biológico, exame toxicológico e exame de lesão corporal. Os exames foram realizados e a polícia aguarda o laudo”, disse a delegada.

Conforme informações da polícia, a mulher precisou ser transferida para a emergência Clínica do Pronto Socorro de Rio Branco devido o quadro grave. O g1 não conseguiu confirmar o quadro da paciente nesta quinta-feira (21).