No AC, mais de 5,5 mil indígenas receberam as duas doses da vacina contra a Covid no Juruá

A cidade que recebeu o maior número de doses para imunizar indígenas foi Feijó, com um total de 4.856 unidades, referente à primeira e segunda dose da vacina para mais de 2,4 mil indígenas. Em seguida, vem a cidade de Tarauacá, que deve imunizar mais de 2,2 mil índios aldeados.

Já as cidades de Brasileia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Rio Branco, Senador Guiomard, Xapuri e Porto Acre não receberam nenhuma dose destinada aos indígenas.

Os dados do Dsei Alto Juruá apontam que, no município de Jordão , do total de 1.912 indígenas que devem ser imunizados, 1.156 receberam a primeira dose, o que representa 60,46% e 823 receberam a segunda dose. Em Cruzeiro do Sul , dos 283 indígenas aldeados 277 receberam a primeira dose e 276 a segunda.

Na cidade de Feijó , do total de 2.155 índios que devem ser imunizados, 1.661 receberam a primeira dose e 1.315 receberam a segunda. Em Mâncio Lima , do total de 1.095 que devem receber a vacina, todos foram imunizados com a primeira dose e 903 com a segunda.

Na cidade de Marechal Thaumaturgo , 1.033 dos 1.133 indígenas foram vacinados com a primeira dose e 829 com a segunda dose. O município de Porto Walter deve imunizar um total de 272 indígenas aldeados e 265 foram imunizados com a primeira dose e 258 com a segunda dose.

Já Rodrigues Alves, 115 foram imunizados com a primeira dose e 101 com a segunda. Por fim, em Tarauacá, dos 1.559 índios aldeados, 1.337 foram imunizados com a primeira dose e 1.060 com a segunda.

Casos de Covid-19 entre indígenas

Os casos confirmados do novo coronavírus entre os indígenas do Acre ultrapassam os 2,5 mil, segundo levantamento feito até o último dia 27 de julho, pela Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-AC).

Ao todo, no estado, são 14 povos atingidos com casos de Covid-19. De acordo com os dados, 33 indígenas morreram vítimas da doença. Dos casos registrados de contaminação, 1.326 são de índios que vivem em terras indígenas e outros 1.270 entre indígenas que vivem nos municípios.

O boletim que é divulgado pela CPI-AC e Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (Amaaiac), Organização dos Professores Indígenas do Acre, com informações das lideranças e organizações indígenas, Dseis Juruá e Purus e Sesacre.