Nicolau encara a corrida do servidor público e diz: “ gostei do desafio”

Junto com mais de quinhentos atletas, o presidente da Assembléia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, participou na manhã desta sexta feira(29), em Rio Branco, da VIII edição da Corrida do Servidor, promovida pelo governo do Estado para fechar a semana de homenagens ao funcionalismo público.



Foi a primeira participação do presidente em corridas de rua. Nicolau encarou a distância de 3 km e finalizou o percurso com o tempo de 22’19 minutos. “Gostei do desafio. Uma forma saudável de comemorar esse dia tão importante para nós. Tenho muito carinho e grande respeito pelos servidores públicos, porque são eles quem movimentam o Estado.

Aqui l, vi o quanto todos estão motivados, felizes. Foi minha primeira corrida e a partir de agora vou me preparar para participar das próximas. Parabéns aos organizadores e a todos nossos servidores”, disse Nicolau.



A Corrida foi organizada pela Acre Running, maior referência em promoção de eventos esportivos na região. Todos os participantes receberam medalhas personalizadas e camiseta.