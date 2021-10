Neymar grava vídeo parabenizando digital influencer acreana e mensagem bomba na rede

- Publicidade-

A digital influencer acreana Jéssica Ingrede fez aniversário e ganhou um presentão: um mensagem em vídeo de nada mais nada menos do que Neymar, astro do futebol mundial.

“Oi Jéssica Ingrede, parabéns, felicidades, tudo de bom na sua vida, que Deus te abençoe e te proteja muito, tá. Um beijo e aproveite seu dia. Tchau, tchau!”, disse Neymar.

O jogador ficou sabendo do aniversário da acreana por meio da também digital influencer Gkay. Depois de receber as felicitações de Neymar, Jéssica agora diz que deseja assistir no estádio um jogo de futebol do atleta.