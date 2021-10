Neném Almeida diz que moradores de Cruzeiro do Sul estão pagando taxa para facções criminosas

- Publicidade-

O deputado Neném Almeida (Podemos) passou a última semana em Cruzeiro do Sul acompanhando a agenda da Assembleia Legislativa no município. O que era para ser uma semana de celebração pelo aniversário da capital do Juruá acabou se tornando motivo de revolta.

Em discurso na Assembleia Legislativa desta terça-feira, 5, o parlamentar contou diversos moradores e comerciantes no bairro do Centro e Aeroporto Velho o procuraram para reclamar sobre a quantidade de ocorrências de roubos nas regiões. “Várias pessoas entraram em contato comigo pedindo que eu alertasse o governo do estado sobre a situação pela qual estão passando no Aeroporto Velho e na região Central da cidade de Cruzeiro. Essas pessoas, além de não estarem sendo assistidas pela Segurança Pública, estão sendo aliciadas para o pagamento de “taxas de segurança” por facções”, comentou o deputado.

Uma das pessoas que procurou por Almeida chegou a relatar que após esperar vários minutos pelo atendimento depois de ter feito uma ligação para o 190 resolveu ligar de novo para reclamar pela demora e foi informado que a guarnição policial já se encontrava no bairro Aeroporto Velho, mas erroneamente na cidade de Rio Branco que tem um bairro com o mesmo nome.

“O que causa revolta é que, enquanto a população em geral sofre com o aumento da criminalidade, o governo dispara em seus canais de comunicação a redução desses números. Se fosse verdade, por qual motivo a procura por condomínios fechados aumenta cada vez mais? Se fosse verdade, porque paramos de caminhar por vias publicas cada vez mais cedo? E é uma tremenda afronta em meio a tudo isso apenas o município de Rio Branco disponha do setor responsável pelo atendimento do 190, isso significa que uma pessoa que busca assistência em Cruzeiro precisa primeiro conversar com alguém que está na capital. Vejam que absurdo! finalizou Neném Almeida.