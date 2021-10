‘Não me deixe morrer’, cadela é encontrada com bilhete preso à coleira

- Publicidade-

Uma cadela sem raça definida (SRD) foi resgatada por agentes da Guarda Civil Municipal, no município de Aquiraz, Ceará, nesta sexta-feira (22/10). O animal chamou a atenção por estar amarrado a uma palmeira na calçada. Ao examiná-lo, os guardas notaram um bilhete que dizia: “Por favor, me ajude. Não deixem eu morrer”.

A mensagem também explicava que ela se chama Lesie e que o antigo tutor não tinha “condições de criar”. Segundo o relato dos agentes ao portal Diário do Nordeste, a cadela estava “visivelmente desnutrida” e com muitos carrapatos. A mensagem, presa à coleira do animal, também agradecia a quem fizesse o resgate. “Eu peço que não deixem ela morrer e cuidem dela bem. Deus vai agradecer por você está cuidando dela”, diz o texto escrito à mão.

Depois de receber água, Lesie foi levada para uma clínica veterinária, com a ajuda Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), onde será tratada. Os agentes das duas equipes estão se organizando para pagar os custos com a saúde do animal. Depois que estiver recuperada, eles planejam encontrar um novo lar para Lesie.

Interessados podem entrar em contato com os agentes através dos contatos da Guarda Municipal ou do departamento de trânsito, disponíveis no site da prefeitura de Aquiraz. O município fica na região metropolitana da capital do estado, Fortaleza.

Fonte: Correio Braziliense