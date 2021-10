“Não há palavras para expressar meu choque e tristeza”, diz Baldwin após morte de diretora

- Publicidade-

O ator Alec Baldwin se pronunciou após ter matado a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, ao disparar uma arma cenográfica no set do filme “Rust” nesta quinta-feira (21). Ele afirmou que a situação foi um acidente e que está em choque, mas cooperando com as investigações do caso.

“Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e nossa colega profundamente admirada. Estou cooperando totalmente com a investigação policial para resolver como essa tragédia ocorreu”, escreveu Baldwin nas redes sociais.

O disparo também deixou ferido o diretor do filme, Joel Souza, 48 anos, que foi atingido no ombro. Ele foi levado de ambulância ao centro médico Regional Christus St. Vincent e recebeu alta horas depois. Segundo informações da polícia americana, o disparo aconteceu durante a gravação ou ensaio uma cena no estado americano do Novo México.