Nada de fofura: empresa militar apresenta “cachorro-robô” com rifle

Se antes os cachorrinhos serviam de inspiração para brinquedos fofos e amigáveis, agora os animais estão com uma roupagem um pouco mais moderna. A empresa militar Ghost Robotics apresentou, no começo desta semana, a sua mais nova invenção: um “cachorro-robô”, mas com potencial assassino.

Equipado com um rifle de 6,5 mm, o objeto pode servir como uma verdadeira máquina de matar. Além da letalidade, a “arma canina” ainda possui zoom óptico de 30 vezes, câmera térmica (para ações no escuro) e consegue alcançar um raio de até 1.200 metros de um ponto de partida central. O “cachorrinho” está exposto na conferência anual da Associação do Exército dos Estados Unidos, realizada em Washington DC.

Histórico e avanço

Os “cachorros-robôs” não são necessariamente uma novidade, pelo contrário. Vários projetos de universidades e startups mundo afora exploram este tipo de objeto. Eles têm até um nome: Q-UGVs (Quadrupedal Unmanned Ground Vehicles) ou “veículos terrestres quadrúpedes não tripulados”.

Este tipo de objeto é especial principalmente por conta da maior locomoção. Diferente de veículos com rodas, os Q-UGVs, com suas quatro “pernas”, têm capacidade de superar maiores obstáculos físicos — como pedras, valas e terrenos acidentados em geral.

Umas das grandes pioneiras na versatilidade dos Q-UGVs foi a empresa Boston Dynamics. Esta, contudo, sempre evitou qualquer projeto que pudesse “armar” os “cachorros”.

No site da Ghost Robotics, os Q-UGVs são caracterizados como objetos que têm “uma finalidade governamental e uma vantagem de exploração que os veículos com rodas não tem”. A empresa também deixa claro os planos de tirar os Q-UGVs dos “laboratórios das universidades”.

A Ghost Robotics defende que os seus produtos são “mais rápidos, mais duráveis, com maior ação, fáceis de integrar e com suportes mais simples […] Eles são imparáveis. Nós construímos robôs para manter os humanos e os cachorros (de verdade) fora de qualquer perigo”.

A empresa ainda não detalhou as características técnicas do Q-UGV com o rifle — como a quantidade de munição que é capaz de armazenar ou disparar, preços (isso se puderem ir à venda) e até mesmo o nome deste objeto em específico.