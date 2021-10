Mutirão para renovação de CNH encerra hoje

- Publicidade-

O condutor interessado em renovar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem a necessidade de agendamento, tem até o fim do dia para se dirigir ao Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), localizado na Avenida Ceará, nº 3.059, Jardim Nazle.

A ação, que teve início no dia 1º de outubro foi prorrogada até hoje, 15, já realizou 4748 atendimentos. Para a atualização é necessário ir à unidade sede com cópia e original do documento de identificação e comprovante de endereço.

A chefe da divisão de atendimento ao público de habilitação de CNH do Detran, Elizângela Lopes, avalia o mutirão de forma positiva. “Todos os dias houve um grande número de condutores para regularizarem suas habilitações. Podemos perceber no reflexo dos agendamentos, que abrimos desde o dia 13, e ainda existe vaga disponível para quem quiser fazer o serviço por agendamento aqui no órgão”, diz.

O agendamento que Elizângela fala é para as outros serviços, além da renovação da CNH, que passará a ser realizado na próxima segunda-feira, 18, mediante agendamento.