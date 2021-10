- Publicidade-

Mulher traída agride suposta amante a socos, puxão de cabelo e pontapés

Vídeo que circula nas redes sociais mostra um cenário de muita violência em que uma mulher espanca outra por suposta traição.

O vídeo foi gravado por outra mulher que acompanhava a traída,as cenas são fortes e de extrema violência, que pessoas que testemunharam a cena foram intimidados a não impedir a agressão. Um homem ainda tentou por duas vezes cessar a agressão, mas a pessoa que registrava em tom ameaçador não permitiu.

O caso aconteceu em uma Distribuidora,localizada no Centro do município de Senador Guiomard, interior do estado do Acre.

Cenas fortes.