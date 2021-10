Mulher recebe bilhete para não andar de sutiã em sua casa: ‘Tenha decência’

- Publicidade-

Uma mulher foi surpreendida por um bilhete de uma vizinha em suas correspondências que criticava o fato dela andar em sua própria casa usando apenas sutiã. As informações são do site Universa, do UOL.

A confeiteira Juliana Kulpa, de 25 anos, disse que, ao se deparar com o bilhete e o teor dele, tomou um susto. “A primeira reação foi um susto, porque a pessoa não se identificou. Fiquei assustada com isso”, disse a jovem.

No bilhete colocado em sua caixa de correspondências, estava escrito: “Somos evangélicos e meu marido fica em casa em home office. Tenha decência”.

Juliana diz que não tem o costume de andar apenas de sutiã, que acha que a pessoa pode ter confundido a lingerie com um top e shorts de academia, e que acredita que a vizinha incomodada pode ser de outro prédio.

“Eu imagino que tenha sido no dia que eu fui fazer uma caminhada e, em seguida, fiz uma faxina. Até hoje, a pessoa não se identificou. Eu não imagino quem seja, porque as janelas da minha lavanderia e do meu quarto dão para a frente do outro prédio; mas ‘é muito apartamento’. Não dá para saber quem é. Com certeza é alguém do outro prédio, porque daqui não tem como ninguém me ver”, disse Juliana ao UOL.

A confeiteira não recebeu mais bilhetes reclamando dos seus trajes, e disse que não ficou intimidada nem mudará seus hábitos em seu apartamento. “Voltei a usar top, cropped… Não fiquei nem um pouco intimidada, desconfortável, pelo contrário. Estou dentro da minha casa. Vou e pretendo continuar usando”, disse Juliana.