Mulher morre após filha ligar 12 vezes para o socorro em Cotia (SP)

Uma mulher de 56 anos morreu depois que a filha precisou ligar 12 vezes para emergência para pedir socorro em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Foram cerca de duas horas de espera por uma ambulância que nunca chegou. As informações são da Record TV.

De acordo com a família, as chamadas foram feitas para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Bombeiros e Guarda Civil. Toda a espera foi filmada por amigos e familiares.

Um vizinho emprestou uma van para que Rosenice de Oliveria pudesse ir até o Hospital Regional de Cotia deitada. Ao chegar à unidade de saúde, ela não foi atendida imediatamente, pois, segundo o hospital, teria que ser encaminhada por uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Só depois que familiares registraram um boletim de ocorrência a vítima foi internada e passou por duas cirugias, pois seu estado de saúde era gravíssimo. Contudo, ela não resistiu e morreu, no último sábado (16).