Mulher mata marido com 100 machadadas ao flagrá-lo estuprando sua filha de 5 anos

- Publicidade-

Suzana, de 36 anos, matou seu esposo com 100 facadas. Ela pediu pra sair mais cedo do trabalho no sul da Bolívia e quando chegou em casa, escutou a filha, de 5 anos, gritando de dor. Olhou pela janela e viu a terrível cena.Sua filha sendo covardemente violentada sexualmente.O autor? Seu marido!

O monstro quando viu a mulher pela janela, ainda convidou para fazerem sexo à três.

A mulher, enfurecida pegou um machado e entrou na casa dando a primeira pancada, o mesmo caiu e ela desferiu os demais golpes sem conseguir parar.

Fonte: Delegado Waldir