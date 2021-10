Mulher embriagada é presa ao colidir carro em mureta de supermercado e poste de energia

- Publicidade-

A condutora de um veículo Honda Civic, de cor prata, ainda não identificada, colidiu bruscamente contra a mureta do supermercado Arasuper e contra um poste de energia elétrica na noite deste domingo, 10, no bairro Aviário em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, a motorista trafegava no sentido centro-bairro e ao sair da Travessa Gaporé em alta velocidade e fazer uma curva à esquerda na rua do Aviário perdeu o controle da direção e colidiu o carro, cindo a arrastar as grades da mureta. Em seguida, colidiu contra um poste de energia elétrica. Mesmo com o impacto, a condutora do veículo não sofreu ferimentos graves.

Populares que passavam pelo local disseram que correram para ajudar a motorista e perceberam que ela estava em estado visível de embriaguez. Um delegado que estava no local se aproximou da motorista, e a mesma relatou à autoridade policial que havia ingerido bebida alcoólica. O delegado deu voz de prisão e acionou a Polícia Militar.

A mulher foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.